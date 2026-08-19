الاقتصاد

سعر سهم أجيلنت تكنولوجيز (A) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم أجيلنت تكنولوجيز (A) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أجيلنت تكنولوجيز (A) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 11:41 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

يشهد سعر سهم إليجنت تكنولوجيز AGILENT TECHNOLOGIES, INC (A) تداولات جانبية متذبذبة في نطاق ضيق خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر بهذا الأداء اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستئناف مكاسبه القوية وليساعده في اختراق مستوى المقاومة المهم 150.10$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك نجاح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر للصعود.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 150.00$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 158.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا