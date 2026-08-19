سعر سهم أجيلنت تكنولوجيز (A) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 19-08-2026

يشهد سعر سهم إليجنت تكنولوجيز AGILENT TECHNOLOGIES, INC (A) تداولات جانبية متذبذبة في نطاق ضيق خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر بهذا الأداء اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستئناف مكاسبه القوية وليساعده في اختراق مستوى المقاومة المهم 150.10$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك نجاح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر للصعود.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 150.00$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 158.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد