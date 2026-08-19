سعر سهم إكسون موبيل (XOM) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 19-08-2026

قفز سعر سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 163.65$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار بالمدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 163.65$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 175.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد