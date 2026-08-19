تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-08-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليتخطى السعر مستوى المقاومة المحوري 85.00$، في خطوة مهمة لاختراقه وتمهيد الطريق أمام المزيد من الصعود في الفترة القريبة المقبلة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على امدى القصير، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.