الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 16:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليتخطى السعر مستوى المقاومة المحوري 85.00$، في خطوة مهمة لاختراقه وتمهيد الطريق أمام المزيد من الصعود في الفترة القريبة المقبلة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على امدى القصير، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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