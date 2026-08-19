شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت ترتفع بالتزامن مع تراجع عوائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعافت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد موجة التراجع التي قادتها أسهم التكنولوجيا في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد السندات الحكومية من أعلى مستوياتها في عدة عقود، بينما قيّم المستثمرون مجموعة من مستجدات الشركات.

وبحلول الساعو 15:50 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 119.94 نقطة، أو 0.22%، إلى 53,463.34 نقطة، وصعد مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 28.48 نقطة، أو 0.37%، إلى 7,720.24 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 67.17 نقطة، أو 0.26%، إلى 26,356.89 نقطة.

سهم موديرنا

وقفزت أسهم شركة صناعة اللقاحات موديرنا بأكثر من الضعف، بعدما أظهرت تجربة سريرية متقدمة أن علاجها الشخصي للسرطان القائم على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، والذي طورته بالتعاون مع شركة ميرك، نجح في خفض مخاطر عودة سرطان الجلد الميلانيني وانتشاره.

وارتفعت أسهم ميرك بنسبة 9.6%، ما دعم مؤشر داو جونز القيادي.

كما صعدت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية المنافسة؛ إذ ارتفعت أسهم نوفافاكس بنسبة 6.8%، بينما قفزت الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة لشركة بيونتيك بنسبة 17.5%. وارتفع قطاع الرعاية الصحية في مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 2.7% إلى مستوى قياسي، ليكون أكبر القطاعات الرابحة على المؤشر.

القطاع التكنولوجي

وقفزت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي بنحو 9%، بعدما منحت شركة أشباه الموصلات شركة ألفابت، المالكة لـ«جوجل»، حق شراء حصة بقيمة نحو 12.18 مليار دولار.

في المقابل، تراجعت أسهم برودكوم بأكثر من 4% عقب الصفقة، ما ضغط على مؤشر فيلادلفيا إس إي لأشباه الموصلات الذي انخفض 0.7%. كما تراجعت أسهم التكنولوجيا المدرجة في مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، ما حد من مكاسب السوق.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد تعرضت لضغوط بيع حادة يوم الثلاثاء، بعدما سجلت عوائد السندات الحكومية أعلى مستوياتها في عدة عقود، وسط مخاوف بشأن تضخم الديون الحكومية والتوترات الجيوسياسية التي ألحقت أضرارًا بسوق السندات.

أما اليوم، فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا من أعلى مستوياتها منذ عام 2007، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل بهدف دعم السيولة، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر. وسجل العائد على السندات لأجل 30 عامًا في أحدث التعاملات 5.209%.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد محادثات جارية مع إيران، وأصر على أن مضيق هرمز مفتوح، في تناقض مع تأكيد إيران أن المضيق لا يزال مغلقًا أمام حركة الشحن.

وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن صورة أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي.

ويرى المتعاملون حاليًا احتمالًا لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لبيانات جمعتها شركة إل إس إي جي.