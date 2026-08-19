الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى في عامين ونصف بعد تأجيل الرسوم الأمريكية

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل نظيره الأمريكي يوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع، وبعد أن تجنبت كندا في الوقت الحالي فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على صادراتها.

وارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.5% إلى 1.3823 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72.34 سنتًا أمريكيًا، ليسجل أقوى مستوى له منذ 2 يونيو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء تعليقًا لمدة ثلاثة أيام للرسوم الجمركية الجديدة البالغة 50%، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ على السلع الكندية عند منتصف الليل، قائلًا إن البلدين توصلا إلى اتفاق.

وقال محللو «مونكس يوروب» في مذكرة: «أدى تعليق الرسوم الأمريكية المهددة لمدة ثلاثة أيام، والذي أُعلن خلال الليل، إلى منح الدولار الكندي متنفسًا مؤقتًا، إلا أن استمرار هذا التحسن سيتوقف على نتيجة المفاوضات خلال الأيام المقبلة».

وتراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، بالتزامن مع انحسار موجة البيع في سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير لـالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا بصورة حادة من مستويات تقترب من أعلى مستوى لها في 19 عامًا، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل بهدف دعم السيولة.

كما انخفضت عوائد السندات الكندية عبر معظم آجال منحنى العائد، الذي أصبح أكثر تسطحًا، وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 3.675%.

وارتفع سعر النفط، أحد أهم صادرات كندا، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز واستمرار اضطرابات أخرى في إمدادات السوق.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 85.41 دولارًا للبرميل.