شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بأكثر من 4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-19 16:45 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19
أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت ارتفاعاً اعلى من توقعات المحللين في القراءة الأسبوعية.
وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قفزت بمقدار 4.4 مليون برميل إلى 428.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بحوالي 0.2 مليون برميل.
وارتفع مخزون البنزين بمقدار 0.7 مليون برميل إلى 209.4 مليون برميل في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 1.5 مليون برميل إلى 105.6 مليون برميل.