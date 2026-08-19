النفط يرتفع مع استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع تزايد مخاوف المستثمرين من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، بعدما قررت الإمارات العربية المتحدة تعليق جميع المعاملات المالية والاقتصادية مع إيران.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% لتغلق عند 91.62 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأمريكي بنسبة 1% ليغلق عند 85.83 دولارًا للبرميل.

لا اتفاق يلوح في الأفق

ظلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بطيئة، وفقًا للبيانات، مع تجنب معظم ملاك السفن المرور عبر الممر المائي بسبب غياب إشارات واضحة بشأن موعد إعادة فتحه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الثلاثاء إنه لا تجري أي محادثات مع إيران، وإن مضيق هرمز مفتوح. إلا أن إيران قالت إن الممر المائي لا يزال مغلقًا.

وانتهت هدنة مؤقتة يوم الاثنين، فيما أبلغ مسؤول إيراني بارز وكالة رويترز بأن بلاده تتحرك بسبب الجمود الدبلوماسي. ولم ترد تقارير عن شن أي من الجانبين ضربات يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلًا عن مصادر، أن إيران تدرس استهداف أهداف عسكرية في أوروبا إذا صعّد ترامب الحرب.

مضيق هرمز في صدارة اهتمام سوق النفط

ولا يزال سوق النفط يركز على مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وفي الوقت نفسه، انخفضت شحنات النفط من الموانئ الغربية الروسية إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من أغسطس، أي أقل بنسبة 15% من خطة التحميل الأولية، بسبب اضطرابات في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

من ناحية أخرى في الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 4.4 مليون برميل إلى 428.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ما خفف المخاوف بشأن شح الإمدادات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن معدلات تشغيل المصافي الأمريكية ارتفعت بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال الأسبوع، لتصل إلى 97.2%.