سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتراجع بعد بلوغه لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-08-2026

تراجع قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 0.7125، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية يعزز من فرص حدوث هذا الاختراق.