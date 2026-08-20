الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يتأهب لاستهداف مقاومات جديدة – توقعات اليوم – 20-08-2026

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سعر النفط خام برنت يتأهب لاستهداف مقاومات جديدة – توقعات اليوم – 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 02:31 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

يشهد سعر النفط خام برنت (BRENT) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعوده في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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