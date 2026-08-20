سعر النفط خام برنت يتأهب لاستهداف مقاومات جديدة – توقعات اليوم – 20-08-2026

يشهد سعر النفط خام برنت (BRENT) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعوده في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.