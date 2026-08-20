سعر سهم طباعة وتغليف (4270) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 20-08-2026

شهد سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف (4270) سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الأداء البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي يسرع من عملية تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 7.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 8.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد