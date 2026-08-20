الاقتصاد

سعر سهم الواحة (3007) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 20-08-2026

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سعر سهم الواحة (3007) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 02:39 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

أغلق سعر سهم شركة زهرة الواحة للتجارة (3007) على عدم تغيير في آخر جلساته، ليستقر على سلسلة خسائر متتالية شهدها السهم، مدفوعاً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز بهذا الإغلاق على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.67 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.95 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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