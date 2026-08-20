سعر سهم الواحة (3007) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 20-08-2026

أغلق سعر سهم شركة زهرة الواحة للتجارة (3007) على عدم تغيير في آخر جلساته، ليستقر على سلسلة خسائر متتالية شهدها السهم، مدفوعاً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز بهذا الإغلاق على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.67 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد