الاقتصاد

سعر البلاتين يهاجم المقاومة– توقعات اليوم 20-8-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر البلاتين يهاجم المقاومة– توقعات اليوم 20-8-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يهاجم المقاومة– توقعات اليوم 20-8-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 03:55 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

تعرض سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية قوية مستغلا تشكيل مستوى 1685.00$ لمستوى دعم جديد بالإضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ مهاجمته للمقاومة المستقرة قرب 1785.00$ بهدف إيجاد منفذ لتأكيد الانتقال للمسار الصاعد بتداولات الفترة القريبة.

 

محاولة استقرار السعر حاليا فوق المتوسط المتحرك 55 سيزيد من فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة لنتوقع محاولة استهدافه قريبا لمستوى 1865.00$ وصولا للحاجز التالي المتمركز قرب 1900.00$, أما عودة السعر للاستقرار دون مستوى 1785.00$ وتقديمه لإغلاق سلبي, سيجبره ذلك على تجديد المحاولات السلبية بانجذابه أولا نحو 1730.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1770.00$ و 1865.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا