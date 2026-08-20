سعر البلاتين يهاجم المقاومة– توقعات اليوم 20-8-2026

تعرض سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية قوية مستغلا تشكيل مستوى 1685.00$ لمستوى دعم جديد بالإضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ مهاجمته للمقاومة المستقرة قرب 1785.00$ بهدف إيجاد منفذ لتأكيد الانتقال للمسار الصاعد بتداولات الفترة القريبة.

محاولة استقرار السعر حاليا فوق المتوسط المتحرك 55 سيزيد من فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة لنتوقع محاولة استهدافه قريبا لمستوى 1865.00$ وصولا للحاجز التالي المتمركز قرب 1900.00$, أما عودة السعر للاستقرار دون مستوى 1785.00$ وتقديمه لإغلاق سلبي, سيجبره ذلك على تجديد المحاولات السلبية بانجذابه أولا نحو 1730.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1770.00$ و 1865.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع