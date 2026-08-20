سعر الباوند مقابل الين يلامس الهدف التصحيحي-توقعات اليوم 20-8-2026

فعّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس الهبوط التصحيحي المتوقع سابقا ليواجه بذلك مستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي المتمركز عند 214.85 والذي شكّل بدوره لمستوى دعم إضافي لنلاحظ تشكيله حاليا بعض الموجات الصاعدة باستقراره قرب 215.50.

الثبات المتكرر فوق الدعم الإضافي سيعزز فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 215.95 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر قرب 216.35 بهدف إيجاد منفذ لاستهداف محطات إيجابية جديدة خلال الفترة القريبة والتي قد تبدأ من 216.80, أما هبوطه دون 214.85 وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره ذلك على تقديم المزيد من التداولات التصحيحية مع توفر فرصة لاختبار المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 214.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 215.00 و 216.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم