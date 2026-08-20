سعر اليورو مقابل الين يتمسك بالمسار الصاعد-توقعات اليوم 20-8-2026

قدّم سعر الزوج يوم أمس بعض التداولات التصحيحية بملامسته لمستوى 183.90 ليحافظ بذلك على الثبات الإيجابي فوق مستوى الدعم الرئيسي المتمركز عند 183.15 لنلاحظ تجديده حاليا للمحاولات الرئيسية الصاعدة بتجاوزه للحاجز المستقر عند 184.90.

نؤكد على أهمية تقديم السعر لإغلاق إيجابي فوق الحاجز الحالي ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب جديدة باندفاعه أولا نحو 185.45 وصولا للهدف التالي المستقر عند 185.995.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.60 و 185.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق