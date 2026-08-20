الاقتصاد

سعر القهوة يصمد فوق الدعم– توقعات اليوم 20-8-2026

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سعر القهوة يصمد فوق الدعم– توقعات اليوم 20-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 03:59 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

تعرض شعر القهوة خلال التداولات الأخيرة لبعض الضغوط السلبية ليدفع به ذلك لتشكيل موجات تصحيحية هابط لنلاحظ تكبده لبعض الخسائر اللحظية باقترابه من الدعم الأولي المتمركز عند 311.20 ومن ثم ليشكل موجة صاعدة ليستقر من خلالها حاليا قرب 327.65.

 

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه من الصمود فوق الدعم الحالي ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة جديدة ليضغط من خلالها على مستوى 340.00 وبتجاوز هذا العائق ستمتد التداولات مباشرة نحو 357.00 و366.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 315.50 و 340.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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