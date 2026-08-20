سعر القهوة يصمد فوق الدعم– توقعات اليوم 20-8-2026

تعرض شعر القهوة خلال التداولات الأخيرة لبعض الضغوط السلبية ليدفع به ذلك لتشكيل موجات تصحيحية هابط لنلاحظ تكبده لبعض الخسائر اللحظية باقترابه من الدعم الأولي المتمركز عند 311.20 ومن ثم ليشكل موجة صاعدة ليستقر من خلالها حاليا قرب 327.65.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه من الصمود فوق الدعم الحالي ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة جديدة ليضغط من خلالها على مستوى 340.00 وبتجاوز هذا العائق ستمتد التداولات مباشرة نحو 357.00 و366.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 315.50 و 340.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم