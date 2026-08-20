شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه إلى أعلى مستوى فى 3 أشهر وسط طلب قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يعمق خسائره مقابل سلة من العملات

•وزارة الخزانة الأمريكية تتدخل في سوق الدين الأمريكي

•الأسواق تنتظر أدلة جديدة حول أسعار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ،وسط طلب قوي على العملة الموحدة ،خاصة بعد تدخل وزارة الخزانة الأمريكية في سوق سندات الولايات المتحدة لكبح جماح عوائد السندات طويلة الأجل.



مع استمرار صعود أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع ،تزداد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ،مما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى (1.1694 $) الأعلى منذ 14 مايو الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1677$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1670$).



•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.9% مقابل الدولار،في رابع مكسب في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 19 مارس الماضي ، بسبب تدخل وزارة الخزانة الأمريكية في سوق الدين الأمريكي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 98.70 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



نشطت عمليات بيع الدولار على نطاق واسع ،بعد الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية لتهدئة سوق السندات التي شهدت ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.



وزارة الخزانة الأمريكية

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط لمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، في مسعى لدعم السيولة وتهدئة الاضطرابات في سوق السندات، بعدما دفعت موجة بيع حادة عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ 19 عامًا عند 5.337%.



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة لمضاعفة الحد الأقصى لحجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية.



تشمل عمليات إعادة الشراء السندات الاسمية طويلة الأجل ضمن شريحتين، الأولى للسندات التي تتراوح آجالها بين 10 و20 عامًا، والثانية للسندات التي تتراوح آجالها بين 20 و30 عامًا.



ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من 9 سبتمبر 2026، على أن تستمر حتى 4 نوفمبر 2026، بالتزامن مع موعد اجتماع إعادة التمويل الفصلي المقبل لوزارة الخزانة.



أراء وتحليلات

•قال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة آي جي :إن وزارة الخزانة الأمريكية تسحب السندات طويلة الأجل من السوق، بينما تواصل إصدار المزيد من السندات قصيرة الأجل، مما يضغط على عوائد السندات طويلة الأجل نحو الانخفاض، دون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتوسيع ميزانيته العمومية.



•وأضاف سيكامور : هذا ليس برنامج تيسير كمي رسمي، ولا تحكمًا في منحنى العائد، ولكنه إشارة واضحة إلى أن واشنطن مستعدة لمواجهة ارتفاع علاوات الأجل.



•وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنكس» لإدارة الثروات: إن هذه الخطوة تمثل حلًا مؤقتًا، وتعكس ما وصفه بأنه "عصر الهيمنة المالية والتمويل النقدي الحديث".



•وأضاف جاكوبسن: أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح محدود القدرة على التأثير في أسعار الفائدة طويلة الأجل، في الوقت الذي تتجه فيه وزارة الخزانة إلى إصدار المزيد من الديون قصيرة الأجل، في ظل ضعف الطلب على الديون طويلة الأجل.



•وأوضح جاكوبسن: أنه حتى إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإن وزارة الخزانة تضخ فعليًا المزيد من الديون قصيرة الأجل، التي تشبه النقود في الاقتصاد، الأمر الذي قد يحد من فعالية تشديد السياسة النقدية.

الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر مستقر حاليًا فوق 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي": استمرار تحرك اليورو فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،مع احتمالات قوية لتجاوز حاجز 1.17 دولارًا ،وتسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أشهر.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يتجاوز مستهدفه الأخير ويعزز مكاسبه – توقعات اليوم – 20-08-2026