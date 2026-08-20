شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 11 أسبوعاً بسبب عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي ينزلق إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

•تدخل مفاجئ لوزارة الخزانة الأمريكية في سوق السندات

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية

•حيازات صندوق ترست تقفز إلى أعلى مستوى في 3 أشهر



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوياتها في 11 أسبوعاً المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



ويكبح هذا التراجع استمرار هبوط الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي ،خاصة بعد تدخل مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية في سوق السندات ،بهدف تكبح جماح عوائد السندات طويلة الأجل وضخ المزيد من السيولة في الأسواق.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى (4,477.98 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,522.74$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,527.58$) الأعلى منذ 2 يونيو الماضي.



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 4.35%، في ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 3 فبراير الماضي ،بفضل وزارة الخزانة الأمريكية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 98.70 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



نشطت عمليات بيع الدولار على نطاق واسع ،بعد الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية لتهدئة سوق السندات التي شهدت ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.



وزارة الخزانة الأمريكية

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط لمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، في مسعى لدعم السيولة وتهدئة الاضطرابات في سوق السندات، بعدما دفعت موجة بيع حادة عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ 19 عامًا عند 5.337%.



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة لمضاعفة الحد الأقصى لحجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية.



تشمل عمليات إعادة الشراء السندات الاسمية طويلة الأجل ضمن شريحتين، الأولى للسندات التي تتراوح آجالها بين 10 و20 عامًا، والثانية للسندات التي تتراوح آجالها بين 20 و30 عامًا.



ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من 9 سبتمبر 2026، على أن تستمر حتى 4 نوفمبر 2026، بالتزامن مع موعد اجتماع إعادة التمويل الفصلي المقبل لوزارة الخزانة.



أراء وتحليلات

•قال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة آي جي :إن وزارة الخزانة الأمريكية تسحب السندات طويلة الأجل من السوق، بينما تواصل إصدار المزيد من السندات قصيرة الأجل، مما يضغط على عوائد السندات طويلة الأجل نحو الانخفاض، دون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتوسيع ميزانيته العمومية.



•وأضاف سيكامور : هذا ليس برنامج تيسير كمي رسمي، ولا تحكمًا في منحنى العائد، ولكنه إشارة واضحة إلى أن واشنطن مستعدة لمواجهة ارتفاع علاوات الأجل.



•وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنكس» لإدارة الثروات: إن هذه الخطوة تمثل حلًا مؤقتًا، وتعكس ما وصفه بأنه "عصر الهيمنة المالية والتمويل النقدي الحديث".



•وأضاف جاكوبسن: أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح محدود القدرة على التأثير في أسعار الفائدة طويلة الأجل، في الوقت الذي تتجه فيه وزارة الخزانة إلى إصدار المزيد من الديون قصيرة الأجل، في ظل ضعف الطلب على الديون طويلة الأجل.



•وأوضح جاكوبسن: أنه حتى إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإن وزارة الخزانة تضخ فعليًا المزيد من الديون قصيرة الأجل، التي تشبه النقود في الاقتصاد، الأمر الذي قد يحد من فعالية تشديد السياسة النقدية.

الفائدة الأمريكية

•تفاقمت المخاوف بشأن التضخم خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، حيث أبدى "عدد من" صناع السياسات استعدادهم لرفع أسعار الفائدة.



•قال "كثيرون" منهم إن زيادة تكاليف الاقتراض ستكون ضرورية إذا لم ينخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، وذلك وفقًا لمحضر الاجتماع الصادر أمس الأربعاء.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 67%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 33%.



•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 35%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 65%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

نظرة موقع "أف اكس نيوز تودي": تتراجع أسعار الذهب فى الوقت الحالي بسبب ضغط عمليات جني الأرباح بعد القفزة الكبيرة التي حققتها الأسعار وصولاً إلى حاجز 4,500 دولار للأونصة.



استمرار عمليات بيع الدولار الأمريكي وهبوط عوائد السندات الأمريكية ،عوامل ستنعش أسعار الذهب مرة أخرى وتدفعها إلى تسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أشهر.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الأربعاء بنحو 9.42 طن متري،بأكبر زيادة يومية منذ 16 يناير الماضي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,034.66 طن ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 مايو الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب في هدنة لالتقاط الأنفاس - توقعات اليوم – 20-08-2026