برنت يقفز بحوالي 3% وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع استمرار الجمود في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي استمرار الجمود في الحرب على إيران إلى مواصلة تعطيل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بمقدار 2.51 دولار أو 2.7% إلى 94.1 دولار للبرميل في تمام الساعة 12:20 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) تسليم سبتمبر بمقدار 2.66 دولار أو 3.1% إلى 88.49 دولار للبرميل.

وسجل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو، كما حققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وينتهي أجل عقد غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر في وقت لاحق اليوم الخميس.

التوترات متواصلة

وأعاد قرار الإمارات العربية المتحدة تعليق جميع المعاملات المالية والاقتصادية مع إيران حتى إشعار آخر تسليط الضوء على العلاقات المتوترة بين الدولة الخليجية العربية المنتجة للنفط وإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الثلاثاء إنه لا تجري أي محادثات مع إيران، وإن مضيق هرمز مفتوح. لكن إيران قالت إن الممر المائي لا يزال مغلقاً.

وحذر ترامب يوم الأربعاء من فرض عواقب اقتصادية على أي دولة تقدم "أي نوع من شريان الحياة لإيران".

وأظهرت أحدث بيانات حركة الشحن أن حركة السفن عبر مضيق هرمز يوم الأربعاء لم تتغير مقارنة باليوم السابق، في الوقت الذي ظلت فيه المناقشات الرامية إلى إنهاء الصراع تراوح مكانها.

وقبل الحرب التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، كانت شحنات تعادل نحو خُمس الاستهلاك العالمي تمر عبر هذا الممر المائي. أما التدفقات الحالية فتظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

كما أثرت الحرب في إمدادات الوقود المكرر، وأدت إلى تراجع المخزونات مع انخفاض كميات الخام المتاحة أمام المصافي.

من ناحية أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) يوم الأربعاء إن مخزونات الوقود المقطر في الولايات المتحدة، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي.

لكن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بشكل مفاجئ بمقدار 4.4 مليون برميل.