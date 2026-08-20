تحديث توقع سعر الفضة اليوم 20-08-2026

يشهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في هدنة يحاول السعر من خلالها التقاط الأنفاس واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ولكن بالرغم من هذا التذبذب يظل السعر مستقراً أعلى المقاومة المحورية 66.50$ في إشارة إيجابية على عزمه الصعود، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.