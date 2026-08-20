الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 20-08-2026

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تحديث توقع سعر الفضة اليوم 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 10:56 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

يشهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في هدنة يحاول السعر من خلالها التقاط الأنفاس واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ولكن بالرغم من هذا التذبذب يظل السعر مستقراً أعلى المقاومة المحورية 66.50$ في إشارة إيجابية على عزمه الصعود، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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