سعر سهم دولار جنرال (DG) يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – توقعات اليوم – 20-08-2026

تقدم سعر سهم شركة دولار جنرال DOLLAR GENERAL CORPORATION (DG) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة وقد جاء هذا بالتزامن مع استناد السهم لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 118.90$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 130.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد