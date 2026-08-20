سعر سهم آبل (AAPL) يمهد الطريق للمزيد من المكاسب – توقعات اليوم – 20-08-2026

صعد سعر سهم آبل APPLE (AAPL) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمامه لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 300.00$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 330.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد