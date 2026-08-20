سعر سهم انترناشيونال بيبر (IP) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 20-08-2026

صعد سهم انترناشيونال بيبر International Paper Company (IP) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 39.80$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 44.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد