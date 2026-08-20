سعر سهم مونديليز انترناشونال (MDLZ) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 20-08-2026

ارتفع سعر سهم مونديليز انترناشونال Mondelez International (MDLZ) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 62.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 66.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد