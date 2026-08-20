سعر سهم بروجريسيف (PGR) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 20-08-2026

قفز سعر سهم بروجريسيف Progressive (PGR) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما يمهد الطريق امامه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 205.65$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 223.10$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد