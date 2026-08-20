شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم بروجريسيف (PGR) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 20-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-20 13:22 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20
قفز سعر سهم بروجريسيف Progressive (PGR) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما يمهد الطريق امامه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 205.65$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 223.10$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد