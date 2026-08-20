النحاس: نقص المعروض الفعلي في السوق يدعم الأسعار

أفاد فريق السلع الأساسية لدى آي إن جي (ING)، بقيادة إيوا مانثي ووارن باترسون، بأن حالة شح المعروض في سوق النحاس تراجعت بشكل طفيف، بعدما ارتفعت مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن (LME) بأكثر من 55 ألف طن خلال جلستين، ما أدى إلى تضييق الفارق السعري بين العقود الفورية والعقود لأجل ثلاثة أشهر.

ومع ذلك، أكد الفريق أن النحاس لا يزال عرضة لمزيد من التقلبات بعد أشهر من انخفاض المخزونات، مشيراً إلى أن التعريفات الجمركية المرتقبة وضيق المعروض الفعلي من المرجح أن يواصلا دعم الأسعار، رغم إمكانية تراجع الضغوط قصيرة الأجل في حال تدفقت كميات إضافية إلى المخزونات.

ارتفاع مخزونات بورصة لندن يخفف ضغوط السوق

وقال فريق السلع الأساسية في «آي إن جي»: «تراجعت حدة شح المعروض في سوق النحاس بعدما أضيف أكثر من 35 ألف طن من المعدن إلى المخزونات المتاحة في بورصة لندن للمعادن أمس، وذلك بعد زيادة تجاوزت 20 ألف طن في الجلسة السابقة».

وأضاف أن الفارق السعري بين النحاس الفوري والعقود لأجل ثلاثة أشهر تقلص إلى 176 دولاراً للطن في حالة «باكورديشن» (Backwardation)، مقارنة بنحو 545 دولاراً للطن يوم الاثنين.

وأوضح الفريق: «ومع ذلك، فإن استمرار شح المعروض في الجزء الأقرب من منحنى الأسعار يشير إلى أن ضغوط السوق لم تنتهِ بالكامل بعد».

ولا يزال السوق عرضة للتقلبات بعد أشهر من خروج النحاس من المخزونات، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحويل كميات من المعدن إلى الولايات المتحدة تحسباً للتعريفات الجمركية المرتقبة.

وتوقع محللو «آي إن جي» أن تظل أسعار النحاس مدعومة بسبب ضيق المعروض الفعلي، إلا أن تدفقات إضافية إلى المخزونات قد تخفف الضغوط قصيرة الأجل وتؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسعار.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين ارتفاع إنتاج النحاس المكرر بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 1.3 مليون طن في يوليو، مدعوماً بارتفاع أسعار حمض الكبريتيك، وهو منتج ثانوي لعملية الصهر، ما عزز هوامش أرباح المصاهر وشجعها على زيادة معدلات التشغيل.

وفي بقية سوق المعادن الأساسية، تراجع إنتاج الرصاص بنسبة 7.3% على أساس سنوي إلى 580 ألف طن، بينما انخفض إنتاج الزنك بنسبة 0.8% على أساس سنوي إلى 629 ألف طن خلال الفترة نفسها.

وفي تطور آخر، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة وكندا تجريان مناقشات لخفض الرسوم الجمركية على بعض شحنات الألومنيوم والصلب الكندية إلى 25% بدلاً من 50%، وذلك في إطار اتفاق تجاري مبدئي بين البلدين.