الأسهم الأمريكية تنخفض مع عودة الارتفاع في عوائد السندات

تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة خلال تداولات اليوم الخميس، مع عودة عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، ما أضعف معنويات المستثمرين، في وقت تعرض سهم وول مارت لخسائر حادة بعد تسجيل الشركة مبيعات فصلية أقل من المتوقع.

تراجع المؤشرات وضغط أسهم الشركات الكبرى

بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 319.61 نقطة، أو 0.60%، إلى 53,143.44 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.46 نقطة، أو 0.15%، إلى 7,696.52 نقطة، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب 77.02 نقطة، أو 0.29%، ليسجل 26,254.38 نقطة.

وانخفض سهم وول مارت بنسبة 8.6% بعد أن جاءت مبيعات المتاجر المماثلة الفصلية دون توقعات وول ستريت، مع تراجع إنفاق المتسوقين في ظل ارتفاع أسعار البنزين. وأدى ذلك إلى الضغط على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للسلع الاستهلاكية الأساسية، الذي كان الأسوأ أداءً بين القطاعات الرئيسية، متراجعًا بنسبة 1.6%.

الديون الحكومية

وأدت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع مع إيران، إلى جانب تصاعد الدين الحكومي، إلى الإضرار بأسواق السندات والأسهم خلال هذا الأسبوع. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في نحو عقدين، قبل أن يتراجع بشكل حاد يوم الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات لدعم السندات طويلة الأجل.

لكن الارتياح الناتج عن تدخل وزارة الخزانة بدا قصير الأجل، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 3 نقاط أساس إلى 5.239%. كما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف، وسجل في أحدث التعاملات 4.698%.

وأدت التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة إلى دفع ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بعيدًا عن المستويات القياسية التي سجلاها في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أن نتائج الشركات في عدة قطاعات رسمت صورة قوية لأداء الشركات الأمريكية.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة تراجع الأسبوع الماضي، بما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو، الذي صدر أمس الأربعاء، تزايد المخاوف بشأن التضخم داخل البنك المركزي، مع استعداد "عدة" مسؤولين لرفع أسعار الفائدة.