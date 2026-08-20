شكرا لقرائتكم خبر عن سهم وول مارت يتراجع مع تباطؤ نمو المبيعات في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت وول مارت توقعاتها المالية للعام بأكمله بعد أن تجاوزت تقديرات وول ستريت على مستوى الإيرادات والأرباح، لكن سهم الشركة تراجع بنسبة 9% بعد تباطؤ نمو مبيعات المتاجر القائمة في الولايات المتحدة.

وسجلت أكبر شركة لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة، والتي تُعد غالبًا مؤشرًا على اتجاهات القطاع ككل، نموًا في الإيرادات بنحو 6% لتصل إلى 187.9 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة نحو 186 مليار دولار وفقًا لبيانات إجماع بلومبرغ. كما بلغت ربحية السهم المعدلة 0.81 دولار، مقابل توقعات عند 0.74 دولار.

لكن مبيعات المتاجر القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 2.6% فقط، مقابل توقعات وول ستريت البالغة 3.7%. ويمثل ذلك أبطأ وتيرة لنمو مبيعات المتاجر القائمة في الولايات المتحدة منذ الربع الرابع من عام 2020.

وأدى انخفاض أسعار الأدوية إلى الضغط على نمو المبيعات. وباستثناء قطاعي الصحة والعافية، اللذين تأثرا سلبًا بالتشريعات الخاصة بـالسعر العادل الأقصى التي تتيح لبرنامج الرعاية الصحية الأمريكي «ميديكير» التفاوض على أسعار الأدوية، سجلت وولمارت نموًا بنسبة 3.4% في مبيعات المتاجر القائمة للسلع الأساسية.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها تقارن نتائجها الحالية بفترة شهدت نموًا قويًا في استخدام أدوية GLP-1 خلال العامين الماضيين.

وخلال الربع، سعت وول مارت إلى زيادة حصتها السوقية بين المستهلكين الحريصين على الأسعار، من خلال خفض أسعار آلاف السلع، بما في ذلك اللحوم والدقائق والمشروبات الغازية.

وقال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة وول مارت، للمستثمرين خلال مؤتمر عبر الهاتف: «عندما تتابع الأمور شهرًا بعد شهر خلال الربع الأخير، يمكنك أن تلاحظ متى ترتفع أسعار الوقود وتتجاوز 4 دولارات، وربما يكون لذلك تأثير نفسي، إذ يبدأ المستهلكون في اتخاذ خيارات».

وأضاف: «لذلك كان شهر يونيو أكثر وضوحًا قليلًا عندما ننظر إلى الربع من حيث المفاضلات التي كان العملاء يجرونها».

وجاءت حركة المتسوقين ومتوسط قيمة المشتريات أقل من توقعات وول ستريت خلال الربع. وسجل نشاط البقالة في وول مارت نموًا في نطاق متوسط خانة الآحاد، بقيادة منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل ومستلزمات الحيوانات الأليفة، تلاه قطاع السلع العامة الذي ارتفع نموه في النطاق المنخفض من خانة الآحاد.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 23%، متجاوزة التوقعات البالغة 22%، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة وحدها بنسبة 24%، ويرجح أن يكون ذلك مرتبطًا بالعروض الترويجية التي أطلقتها وولمارت لمنافسة أمازون خلال فعالية «برايم داي».

وارتفع الدخل التشغيلي بنحو 21% على أساس سنوي، في حين زاد إجمالي الربح بمقدار 158 نقطة أساس، مدفوعًا بمكاسب ناتجة عن استرداد الرسوم الجمركية، وهو ما عوّض جزئيًا تأثير الاستثمارات في خفض الأسعار وارتفاع تكاليف الوقود.

توقعات الربع الثالث والعام المالي 2027

بالنسبة إلى الربع الثالث، الذي يشمل موسم العودة إلى المدارس المهم وبداية خطط الشركة لموسم العطلات، تتوقع وول مارت ارتفاع صافي المبيعات بنسبة تتراوح بين 3% و3.75%، إلى جانب تسجيل أرباح معدلة للسهم بين 0.62 و0.64 دولار.

وبالنسبة إلى السنة المالية 2027، تتوقع وولمارت ارتفاع الإيرادات بنسبة تتراوح بين 4% و5%، مع أرباح معدلة للسهم بين 2.80 و2.87 دولار.

وتُعد هذه التوقعات محافظة مقارنة بتوقعات وول ستريت التي تشير إلى نمو يقارب 5%، وكذلك مقارنة بالتقديرات الأصلية للأرباح المعدلة التي بلغت 2.97 دولار للسهم خلال العام.

وتضمنت التوقعات المبالغ المستردة من الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). وقالت الشركة إنها قد تكون مؤهلة لاسترداد ما يعادل نحو 0.5% من مبيعاتها السنوية في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل نحو 2.9 مليار دولار من المبالغ المستردة.

وقال ريني: «حتى الآن، حصلنا على الجزء الأكبر بكثير من هذه المبالغ المستردة من الرسوم الجمركية»، مضيفًا أن الشركة اتبعت «نهجًا منضبطًا» في إعادة استثمار هذه الأموال لتحسين تجربة العملاء والحفاظ على ريادتها في الأسعار، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في قطاعي البقالة والسلع العامة.

وأوضح أن توجيهات الشركة للربع الثالث تعكس استمرار تأثير إجراءات التسعير التي اتُخذت في الربع الثاني، إلى جانب مواصلة توجيه المبالغ المستردة من الرسوم الجمركية إلى الاستثمارات في خفض الأسعار.