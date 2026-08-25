سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 25-08-2026

يحافظ سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب القوية التي شهدها خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليصطدم الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بالارتداد نتيجة هذا الضغط السلبي الذي يتعرض له الزوج، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.