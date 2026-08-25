الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 25-08-2026

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سعر النفط خام برنت يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 02:58 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

ارتفع سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ما يضاعف من الزخم حول السعر ويزيد من احتمالات الصعود في الفترة القريبة المقبلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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