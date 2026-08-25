سعر النفط خام برنت يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 25-08-2026

ارتفع سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ما يضاعف من الزخم حول السعر ويزيد من احتمالات الصعود في الفترة القريبة المقبلة.