شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 25-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-25 02:58 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25
ارتفع سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ما يضاعف من الزخم حول السعر ويزيد من احتمالات الصعود في الفترة القريبة المقبلة.