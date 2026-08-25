سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول اختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-08-2026

صعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السعر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري والعنيد 2,500$، وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، كما نلاحظ صعود السعر بالرغم من توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها وهو ما لم ينعكس على حركة السعر، في إشارة قوية على حجم الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، ما يزيد من احتمالات تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.