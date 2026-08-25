سعر سهم النايفات (4081) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 25-08-2026

قفز سعر سهم شركة النايفات للتمويل (4081) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم تعافيه بقوة بعد موجة هابطة قصيرة كانت تهدف للبحث عن قاع صاعد يساعد السعر على اكتساب الزخم الإيجابي الذي نراه حالياً، حيث نلاحظ زيادة كبيرة في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 10.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد