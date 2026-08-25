الاقتصاد

سعر سهم النايفات (4081) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 25-08-2026

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سعر سهم النايفات (4081) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 03:50 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

قفز سعر سهم شركة النايفات للتمويل (4081) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم تعافيه بقوة بعد موجة هابطة قصيرة كانت تهدف للبحث عن قاع صاعد يساعد السعر على اكتساب الزخم الإيجابي الذي نراه حالياً، حيث نلاحظ زيادة كبيرة في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 10.85 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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