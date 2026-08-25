سعر سهم إعمار (4220) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 25-08-2026

ارتفع سعر سهم إعمار المدينة الاقتصادية (4220) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.40 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 10.45 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد