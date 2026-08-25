سعر سهم أكوا باور (2082) يحافظ على مساره الصاعد – توقعات اليوم – 25-08-2026

ارتفع سعر سهم أكوا باور (2082) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يضاعف من الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، ليحاول بهذا الارتفاع تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ليتخلص من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 182.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 203.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد