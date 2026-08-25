سعر سهم سبكيم العالمية (2310) يرتفع بتأثير تركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 25-08-2026

عزز سعر سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (2310) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثر السهم بخروجه في وقت سابق من نطاق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، ويأتي ارتفاعه الأخير مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، وهو ما منحه تلك المساحة لتحقيق مكاسبه، ليحاول حالياً التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليمهد الطريق امام بدء موجة تصحيحية صاعدة على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 13.00 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 14.20 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد