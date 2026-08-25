سعر سهم بنان (4324) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 25-08-2026

ارتفع سعر سهم بنان (4324) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد جاء هذا الأداء مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليحاول بدوره التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن بعدها تعافيه بشكل كامل ما يمهد الطريق امام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.95 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد