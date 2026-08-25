شكرا لقرائتكم خبر عن الين تحت الضغط السلبي بعد فرض عقوبات أمريكية على إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل التعافي مقابل سلة من العملات العالمية

•الولايات المتحدة تطلق عملية "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،تحت الضغط السلبي بسبب تجدد تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن وذلك بعدما أطلقت الولايات المتحدة عملية "المنبوذ الاقتصادي" لفرض عزلة دولية كاملة على إيران.



أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا فى طوكيو ،تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان ،الأمر الذي عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى سبتمبر المقبل ،فى انتظار صدور المزيد من الأدلة حول مسار تطبيع السياسة النقدية فى اليابان.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (159.39 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.08¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 159.03¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار،فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسط تقييم المستثمرين لأحدث جولة من العقوبات الأمريكية على إيران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار التعافي من المستويات الأدنى فى ثلاثة أشهر ،عاكسًا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، تجددت عمليات شراء الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا آمنًا، وسط تصاعد المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب فرض واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.

الصراع الأمريكي الإيراني

•أطلقت الولايات المتحدة رسمياً عملية "المنبوذ الاقتصادي "لفرض عزلة دولية كاملة على طهران مع حظر 5 قطاعات حيوية جديدة.



•أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين بدء تلك العملية بهدف قطع مصادر التمويل والعلاقات الاقتصادية التي تساعد طهران على الصمود.



•وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نحو 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران، تتوزع على مجالات النووي والصواريخ والأمن السيبراني والنفط.



•وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف 5 قطاعات بعقوبات ثانوية محتملة: الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن البحري.



•واشنطن لم تعلن حتى الآن عقوبات مباشرة على البنوك الصينية الكبرى، رغم كون الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.



•طهران أكدت أن العقوبات الأمريكية لن تنجح، وحذرت من أن دعم العقوبات أو المشاركة فيها قد يُعامل باعتباره عملًا من أعمال الحرب.

الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا حول 80%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": استمرار تحرك الين الياباني فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،وقد يفقد الين التداول فوق 160 ينًا لكل دولار ،ما قد يستدعي تدخل السلطات النقدية فى اليابان والولايات المتحدة إلى التدخل مرة أخرى فى سوق الصرف.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يحافظ على مكاسبه بالرغم من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-08-2026