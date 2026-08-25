سعر البلاتين يفشل بالاختراق– توقعات اليوم 25-8-2026

فشل سعر البلاتين بتحقيقه لاختراق الحاجز المستقر عند 1905.00$ ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد والبدء بتشكيل موجات سلبية لنلاحظ تسلله حاليا نحو مستوى 1845.00$.

الثبات المتكرر دون الحاجز قد يزيد الضغوط السلبية على التداولات الحالية ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات السلبية المؤقتة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 1815.00$ و1780.00$ على التوالي, أما نجاح السعر بالقفز فوق الحاجز والثبات أعلاه سيمنحه ذلك فرصة قوية لتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه أولا نحو 1955.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1815.00$ و 1890.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز