الاقتصاد

سعر البلاتين يفشل بالاختراق– توقعات اليوم 25-8-2026

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سعر البلاتين يفشل بالاختراق– توقعات اليوم 25-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 06:35 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

فشل سعر البلاتين بتحقيقه لاختراق الحاجز المستقر عند 1905.00$ ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد والبدء بتشكيل موجات سلبية لنلاحظ تسلله حاليا نحو مستوى 1845.00$.

 

الثبات المتكرر دون الحاجز قد يزيد الضغوط السلبية على التداولات الحالية ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات السلبية المؤقتة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 1815.00$ و1780.00$ على التوالي, أما نجاح السعر بالقفز فوق الحاجز والثبات أعلاه سيمنحه ذلك فرصة قوية لتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه أولا نحو 1955.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1815.00$ و 1890.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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