شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفشل بالاختراق– توقعات اليوم 25-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-25 06:35 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25
فشل سعر البلاتين بتحقيقه لاختراق الحاجز المستقر عند 1905.00$ ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد والبدء بتشكيل موجات سلبية لنلاحظ تسلله حاليا نحو مستوى 1845.00$.
الثبات المتكرر دون الحاجز قد يزيد الضغوط السلبية على التداولات الحالية ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات السلبية المؤقتة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 1815.00$ و1780.00$ على التوالي, أما نجاح السعر بالقفز فوق الحاجز والثبات أعلاه سيمنحه ذلك فرصة قوية لتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه أولا نحو 1955.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1815.00$ و 1890.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز