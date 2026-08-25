تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 25-08-2026

انزلق سعر النفط الخام (Crude Oil) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليضاعف بذلك من ضغطه السلبي وينذر بالمزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.