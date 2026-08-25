الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 25-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 25-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 25-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 11:10 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

انزلق سعر النفط الخام (Crude Oil) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليضاعف بذلك من ضغطه السلبي وينذر بالمزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا