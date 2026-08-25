الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 25-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 11:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 80,000$، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعريه له، ليجني بذلك أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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