تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 25-08-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 80,000$، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعريه له، ليجني بذلك أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.