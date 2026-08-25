الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 25-08-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 11:17 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الصلب 2,500$ مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما عرض السعر للضغط السلبي ليحاول من خلاله اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة والتعافي من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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