تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 25-08-2026

تراجع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الصلب 2,500$ مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما عرض السعر للضغط السلبي ليحاول من خلاله اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة والتعافي من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.