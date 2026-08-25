سعر سهم Fortinet (FTNT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 25-08-2026

يشهد سعر سهم Fortinet, Inc. (FTNT) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليستقر على انخفاض وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي ا لسهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، ليحاول السهم بهذا الأداء تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 160.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 143.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط