الاقتصاد

سعر سهم Fortinet (FTNT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 25-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم Fortinet (FTNT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 25-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم Fortinet (FTNT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 25-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 11:31 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

يشهد سعر سهم  Fortinet, Inc. (FTNT) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليستقر على انخفاض وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي ا لسهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، ليحاول السهم بهذا الأداء تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 160.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 143.80$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا