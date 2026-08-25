سعر سهم تسلا (TSLA) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 25-08-2026

انخفض سعر سهم تسلا TESLA, INC (TSLA) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرض السهم للضغط السلبي والذي أجبره على الارتداد انخفاضاً خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السهم وينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا ت شير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 369.40$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 331.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط