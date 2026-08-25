عملة داش الرقمية (DASHUSD) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – تحليل – 25-08-2026

انخفض سعر عملة داش الرقمية (DASHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 43.50$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 43.50$، وفي حالة ان استطاع اختراق تلك المقاومة سيكون هدف السعر التالي عند المقاومة 47.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد