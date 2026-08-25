النفط يسجل أدنى مستوى في أسبوع مع تجاهل العقوبات الأمريكية على إيران

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوع خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع تجاهل المتعاملين أحدث حملة عقوبات أمريكية على إيران، إذ يرون أن الضغوط الاقتصادية تشكل خطراً أقل على إمدادات النفط مقارنة بالتصعيد العسكري.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.96 دولار، أو 3.21%، إلى 89.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:57 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.84 دولار، أو 3.34%، إلى 82.17 دولار.

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ 17 أغسطس.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الإجراءات يوم الاثنين، بعد نحو ستة أشهر من الصراع الذي تكافح الولايات المتحدة لإنهائه. لكنه امتنع عن تحديد الدول المستهدفة أو موعد بدء العقوبات، موضحاً أنه سيمنحها وقتاً للامتثال للتوجيهات الجديدة.

وتعهدت إيران بالرد على العقوبات، وأعربت عن ثقتها في أن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغوط الأمريكية.

ورغم أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال أمس إن الولايات المتحدة لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، يرى محللون أن التحول نحو الضغط الاقتصادي خفف بعض المخاوف بشأن تعرض إمدادات النفط في الشرق الأوسط لمزيد من التهديدات، رغم أن مضيق هرمز الاستراتيجي لا يزال مغلقاً إلى حد كبير.

مخاطر اضطراب الإمدادات لا تزال قائمة

وفي حادث جديد، أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول يوم الثلاثاء وتعطلت على بعد نحو 9 أميال بحرية، أي 16.7 كيلومتراً، شمال شرق منطقة الشيشة في سلطنة عُمان، وفقاً لعمليات التجارة البحرية التابعة للمملكة المتحدة.

وعبرت ناقلتان فقط مضيق هرمز يوم الاثنين، وهو أدنى عدد يومي من سفن السلع التي تعبر المضيق منذ أوائل مايو، ودخلت الناقلتان إلى منطقة الخليج، بحسب بيانات الشحن.

ودفعت اضطرابات الإمدادات دولاً إلى السحب من مخزوناتها التجارية والاستراتيجية من النفط.