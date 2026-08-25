تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 25-08-2026

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد اكتسابه للزخم الإيجابي على اثر استناده لمستوى الدعم 1.1650، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.