الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 25-08-2026

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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 16:01 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد اكتسابه للزخم الإيجابي على اثر استناده لمستوى الدعم 1.1650، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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