الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 25-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 25-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 16:08 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بالضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يلعب الآن دور المقاومة الديناميكية التي تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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