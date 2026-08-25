تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 25-08-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بالضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يلعب الآن دور المقاومة الديناميكية التي تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.