أنثروبيك تتوقع إيرادات محتملة تتجاوز 30 تريليون دولار

أفادت شركة أنثروبيك PBC بأنها قدرت الإيرادات المحتملة التي يمكن أن تحققها بأكثر من 30 تريليون دولار إذا تمكنت من الاستحواذ على كامل السوق القابل للاستهداف، وفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن الشركة قد تكون تحسب إجمالي السوق القابل للاستهداف (TAM) استنادًا إلى النطاق الكامل للأعمال التي يمكن تنفيذها باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت الذي تستعد فيه أنثروبيك لطرح أسهمها للاكتتاب العام، قد يجمع الاكتتاب العام الأولي (IPO) للشركة ما يصل إلى 100 مليار دولار، متجاوزًا طرح سبيس إكس البالغ 86 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة.

وتستهدف الشركة المطورة لنموذج كلود (Claude)، وفقًا للتقارير، تقييمًا يصل إلى 2 تريليون دولار، متجاوزة بذلك تقييم سبيس إكس البالغ 1.77 تريليون دولار.

وفي مايو الماضي، قدرت سبيس إكس إجمالي سوقها القابل للاستهداف بنحو 28.5 تريليون دولار، ووصفته بأنه «أكبر سوق قابل للاستفادة منه» في تاريخ البشرية.