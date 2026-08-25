الذهب يرتفع قليلاً قرب أعلى مستوى في 3 أشهر بدعم من ضعف الدولار وخطط إعادة شراء السندات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء لتظل قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وخطط وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء السندات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 4706.6 دولار للأوقية، ليظل قريبًا من أعلى مستوى له منذ منتصف مايو.

وتوقع بنك يو بي إس (UOB) أن يكون المعدن في طريقه لتحقيق «أقوى مكاسب شهرية له منذ سبتمبر 1999»، بعدما ارتفع بأكثر من 15% منذ بداية الشهر الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بشكل هامشي إلى 4,700.10 دولار للأوقية، لتظل أيضًا قرب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

ويجعل ضعف الدولار الذهب، المسعّر بالعملة الأمريكية، أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين يؤدي انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.8% منذ بداية الشهر، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة مرتفعة خلال معظم أغسطس، إلا أن خطة الحكومة لإعادة شراء السندات ساعدت على الحد من ارتفاعها، لتتراجع بنحو 3 نقاط أساس خلال الشهر.

ترقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي

يتجه اهتمام المستثمرين أيضًا إلى الخطاب المرتقب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش قبل ندوة جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن آفاق أسعار الفائدة.

وقال سيتي جروب إن خطاب وارش المتشدد من المرجح أن يوقف موجة صعود الذهب الحالية، في حين أن أي مفاجأة تميل إلى التيسير النقدي خلال ندوة جاكسون هول ستكون «شديدة الإيجابية» للذهب.

وأضاف البنك أن المفاجأة المتساهلة قد تدفع الأسواق ليس فقط إلى مواصلة تقليص توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بل أيضًا إلى إعادة التركيز على رهانات تراجع قيمة العملات، وسط تجدد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي واستدامة الدين الأمريكي.