سعر الفضة تستفيد من التشبع البيعي لاستعادة الزخم – توقعات اليوم – 26-08-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي واستئناف الصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي.