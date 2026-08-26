سعر البتكوين (BTCUSD) يعزز من فرص الصعود - توقعات اليوم – 26-08-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم 80,000 $، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص مواصلة الصعود.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع البيعي بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، وهو ما قد يمنح السعر دفعة إضافية من الزخم الصاعد ويدعم محاولاته لاختراق المقاومة خلال الفترة القريبة المقبلة.